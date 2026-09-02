Elazığ'da ilkokul müdürleriyle yeni eğitim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da ilkokul müdürleriyle yeni eğitim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Elazığ\'da ilkokul müdürleriyle yeni eğitim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
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Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilkokul müdürleriyle ÇABA İlkokulu'nda bir araya geldi. Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanması ve okullarda yürütülecek çalışmalar değerlendirildi; öğrenci güvenliği, akran zorbalığı ve rehberlik hizmetleri gibi konular ele alındı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ildeki ilkokulların müdürleriyle toplantı düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ÇABA İlkokulu'nda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Gün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, Temel Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül ve okul müdürleri katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanması ve okullarda yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, öğrencilerin güvenliği, akran zorbalığıyla mücadele, rehberlik hizmetlerinin etkin yürütülmesi, kütüphanelerin verimli kullanılması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması konuları da ele alındı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da ilkokul müdürleriyle yeni eğitim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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