ELAZIĞ'da Muharrem Ekemen (49), çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 10 katlı binada çalışan Muharrem Ekemen, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ekemen, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da İnşaat Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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