Elazığ'da İnşaatta Facia: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda inşaat halindeki 10 katlı binanın birinci katında E.K. (43), henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından E.K'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.