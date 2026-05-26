Elazığ'da İri Yeşil Kertenkele Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da İri Yeşil Kertenkele Tespit Edildi

Elazığ\'da İri Yeşil Kertenkele Tespit Edildi
26.05.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baskil'de 40 cm boyundaki yeşil kertenkele, ekosistem sağlığı için önemli bir gösterge.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki iri yeşil kertenkele cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karga Dağı eteklerinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Turgut, yeşil ve sık bitki örtüsüyle kaplı arazide hareket eden bir sürüngen olduğunu fark etti.

Turgut ve arkadaşları, otların arasında yaklaşık 40 santimetre boyunda iri yeşil kertenkele ile karşılaştı.

Boyu ve yeşil rengiyle dikkati çeken kertenkele, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kertenkelenin görüntüsünü inceleyen Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyüp Bağcı, görseldeki kertenkelenin "Lacerta media" olabileceğini belirterek, bunun bölge için biyolojik çeşitlilik anlamında önemli olduğunu vurguladı.

İri kertenkelelerin tarım alanlarına zarar veren çekirge ve tırtıl gibi böcekler ile fare gibi kemirgenlerin yavrularını avlayarak doğal ilaçlama görevi gördüğünü belirten Bağcı, ayrıca yırtıcı kanatlılar, tilki ve porsuk gibi büyük hayvanlar için de besin kaynağı olarak ekosistemde önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Bağcı, yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki kertenkelenin hava ve toprak kirliliği gibi çevre değişimlerine karşı son derece hassas olan canlılar arasında yer aldığını dile getirerek, bu irilikteki bir kertenkelenin varlığının, bulunduğu bölgenin ekosisteminin ve toprağının henüz kirlenmediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Güncel, Baskil, Elazığ, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da İri Yeşil Kertenkele Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:27:05. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da İri Yeşil Kertenkele Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.