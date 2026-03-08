Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, kadınlara çiçek verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hankendi ve Meşeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadın sürücüler ile yolcuların günlerini kutladı.
Jandarma ekiplerinin karanfil verdiği kadın sürücü ve yolcular da jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Jandarmadan Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
