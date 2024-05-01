Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ\'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, N.E.Y. idaresindeki otomobil ile N.B. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

01.05.2024 16:53
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Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ- Bingöl kara yolunun Şahsuvar köyü mevkisinde, N.E.Y. idaresindeki 34 HP 9242 plakalı otomobil ile N.B. yönetimindeki 12 AL 655 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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