ELAZIĞ'da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 23 ADN 041 plakalı kamyonet ile M.A.A. yönetimindeki 06 BUB 003 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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