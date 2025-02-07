Elazığ\'da Kapalı 113 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

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ELAZIĞ'da yolu kardan kapanan 113 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Elazığ'da etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 113 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 97 araç ve 120 personelle yaptığı çalışmanın ardından kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.