ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde evinde rahatsızlanan hasta, kapanan köy yolu ekipler tarafından açılarak hastaneye ulaştırıldı.
Maden ilçesine bağlı Topaluşağı köyünde rahatsızlanan hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Harekete geçen ekipler, kar nedeniyle kapanan köy yolunu görünce İl Özel İdaresi ile iletişime geçti. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol açılarak, hastaya ulaşıldı. Hasta, ilk müdahalesinin ardından iş makinesinin arkasından yolu takip eden ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kapanan Köy Yolu Hastayı Kurtardı - Son Dakika
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