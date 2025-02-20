Elazığ beyaza büründü
ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışı başlarken kent genelinde 3 ilçede eğitim ve öğretime ara verildi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı verilen Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırırken, kente bağlı Karakoçan, Kovancılar ve Ağın ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
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