Elazığ'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Güncel

Herkes cuma gününe işaret ediyor! İstanbul Havalimanı\'ndan sefer karar

Elazığ beyaza büründü

ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışı başlarken kent genelinde 3 ilçede eğitim ve öğretime ara verildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı verilen Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırırken, kente bağlı Karakoçan, Kovancılar ve Ağın ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.