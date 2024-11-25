Elazığ\'da Kar Yağışı Nedeniyle 230 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

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230 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 230 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı 25, Ağın'da 16, Baskil'de 44, Maden'de 13, Karakoçan'da 18, Keban'da 30, Kovancılar'da 7, Palu'da 27, Sivrice'de 50 köy yolunun ulaşıma açılması için 81 iş makinesi ve 99 personelle çalışmalarını sürdürüyor.