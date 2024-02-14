Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu - Son Dakika
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Durmuş köyü Uysal mezrasındaki derenin debisi yükseldi. Yaşanan yağışlar bölgede zor anlar yaşanmasına neden oldu.

14.02.2024 18:08
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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Durmuş köyü Uysal mezrasındaki derenin debisi yükseldi.

Kentte etkili olan yağmur, Karakoçan ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini karla karışık yağmura bıraktı. İlçeye bağlı Durmuş köyü Uysal mezrasındaki derenin debisi de yağış nedeniyle yükseldi. Bölgede yaşayanlar, yağışla birlikte zor anlar yaşadı.(DHA)

Elazığ\'ın Karakoçan ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu - Son Dakika
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