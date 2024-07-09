Elazığ'da Kavga Sonucu Taşla Öldürülen Kişi

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Elazığ'da bir zanlı, kavga ettiği kişiyi başına taşla vurarak öldürdü.

Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta, dün gece D.E. ve Y.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

D.E, başına taşla vurduğu Y.T'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Y.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaçan D.E. ise polislerce yakalandı.