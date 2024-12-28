Elazığ'da Kayarak Yoldan Çıkan Tır Kurtarıldı

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Elazığ'da karlı yolda kayarak yoldan çıkan tırı, ekipler kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da karlı yolda kayarak yoldan çıkan tırı, İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Olay, Sivrice ilçesi Gözeli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar ve buzlanmadan dolayı bir tır, yoldan çıktı. Bunun üzerine sürücü durumu İl Özel İdare ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen iş makinesi, tırı halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkardı.