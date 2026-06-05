KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Elazığ'da Hastane Caddesi'nde freni boşalan hafriyat kamyonunun 10 araca çarptığı, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyonun seyir halindeki 2 aracı önünde sürüklediği, bir sepetli motosiklet ile otomobil sürücüsünün de manevra yaparak kamyondan kaçtığı anlar yer aldı.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kaza Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?