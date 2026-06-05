Elazığ'da Kaza Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Elazığ'da Kaza Güvenlik Kamerasında

Elazığ\'da Kaza Güvenlik Kamerasında
05.06.2026 11:28
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Freni boşalan kamyon 10 araca çarptı, 5 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları görüntüleri yayınlandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Elazığ'da Hastane Caddesi'nde freni boşalan hafriyat kamyonunun 10 araca çarptığı, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyonun seyir halindeki 2 aracı önünde sürüklediği, bir sepetli motosiklet ile otomobil sürücüsünün de manevra yaparak kamyondan kaçtığı anlar yer aldı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Elazığ, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kaza Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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