Elazığ\'da Keban Baraj Gölü\'nde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

F.S.K. (19), merkeze bağlı Kurtdere köyü Ekinli mezrasında bahçe sulamasında kullandıkları dalgıç pompasında oluşan arızayı gidermek için babası ve 2 kişiyle baraj gölüne girdi.

Arızanın giderilmesinin ardından suda yüzmeye başlayan genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gencin bulunması için su altı ve üstünde çalışma başlattı.