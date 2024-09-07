Kedilerin Fareyle Eğlenceli Oyunu

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Elazığ'da kedilerin fare ile oyunu kameraya yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, doğası gereği fareyi yemesi beklenen kedilerin fareyle oyunu izleyenleri gülümsetti.

Elazığ merkezde bulunan İstasyon Cadde'sinde, kedilerin fare ile oynadığını gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Kedi, kaçmak isteyen fareye izin vermezken, diğer bir kedinin gelmesiyle birlikte fareyi ağzına alıp ortadan kayboldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.