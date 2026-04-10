Elazığ'da Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi Başvuruları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin başvuru süreci, Elazığ'da devam ediyor. Proje, küçükbaş hayvan varlığını artırmak, kırsal üretimi güçlendirmek, sürdürülebilirliği desteklemek, gençler ve kadınların üretime katılımını teşvik etmek ve meraya dayalı üretimi daha karlı hale getirmek amacıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda, küçükbaş üretimi yapan işletme sayısı ve anaç hayvan sayısının artırılması, kırmızı et arzında sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

Projeden hak sahibi olan kişilere, TİGEM tarafından 95 baş dişi ve 5 baş erkek küçükbaş hayvan temin edilecek. Başvurular, 1 Nisan 2026 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Vatandaşlar, başvurularını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen yapabilecek. Projeden, en fazla 105 küçükbaş hayvana sahip olanlar veya hiç hayvancılık yapmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Öncelikli gruplar arasında kadınlar, gençler, engelliler, şehit yakınları, gaziler, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ve tarımsal amaçlı örgüt üyeleri yer alıyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükgün, projenin amacının üretimde sürekliliği sağlamak, kırsaldan kente göçü önlemek ve gençleri üretim süreçlerine dahil ederek yerel ekonomiyi canlandırmak olduğunu belirtti. Başvuruların ardından, mayıs ayında askı ve itiraz süreçleri tamamlanacak, değerlendirmeler HAYGEM ve TİGEM'e iletilecek. Hayvan teslimatları, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren 2028 yılına kadar kademeli olarak gerçekleştirilecek. Küçükgün, bu projeyle ülkenin et ve süt üretimine katkı sağlanacağını vurgulayarak, üreticilerin başvuru sürecinde gerekli belgeleri tamamlamaları ve detaylı bilgi için ilgili müdürlüklere veya internet sitesine başvurmaları gerektiğini ifade etti.