Elazığ'da Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayanlara Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Elazığ'da Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayanlara Yüksek Cezalar

Elazığ\'da Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayanlara Yüksek Cezalar

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında salep soğanı toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı. 30 kilogram salep bitkisi topladığı tespit edilen kişilere biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 774 bin 282 lira para cezası kesildi. Ekipler, toplanan salep soğanlarını tekrar ekimini gerçekleştirdi.

06.05.2024 13:16
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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yürütülen doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ilçe kırsalında salep soğanı toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Yapılan kontrolde 30 kilogram salep bitkisi topladığı tespit edilen 2 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 774 bin 282 lira para cezası kesildi.

Ekipler, salep soğanlarını tekrar ekimini yaptı.

Kaynak: AA

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