Elazığ\'da Lastikçi Dükkanında Yangın

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yangın çıkan lastikçi dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Bingöl Caddesi'ndeki lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerine yönlendirilen ambulansta müdahale edildi.

Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi.