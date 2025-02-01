Elazığ\'da Lokantada Yangın, Kurs Merkezinde Tedirginlik

Güncel

ELAZIĞ'da, bir lokantanın baca kısmında çıkan yangın, üst katındaki kurs merkezinde tedirginliğe neden oldu. Merkezdeki öğrenciler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ataşehir Mahallesi Şelale Sokak'taki bir lokantanın baca kısmında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Lokantanın üst kısmında bulunan kurs merkezini saran dumanlar, öğrencilerde tedirginliğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

'DERS ÇALIŞIRKEN DUMAN KOKUSU GELDİ'

Öğrencilerden Mustafa Kuzu, "Kurs merkezinde ders çalışıyorduk, duman kokusu geldi. Fakat bizim kurs merkezi ile ilgili bir durum yoktu. Alt katta bulunan lokantadan dolayı yangın meydana gelmiş diye biliyorum. Bacadan çıkmış. Önemli bir durum yok ama tedbir amaçlı boşalttık" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,