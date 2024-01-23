 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da maden ocağı patlaması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da maden ocağı patlaması: 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan bir maden ocağı sahasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Maden Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Elazığ'daki diğer hastanelere sevk edildi.

Elazığ\'da maden ocağı patlaması: 2 kişi yaralandı
23.01.2024 - 18:07,
Abone Ol

Elazığ'ın Maden ilçesinde maden ocağı sahasındaki patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Camikebir Mahallesi Çayırlık mevkisinde bulunan bakır işletme fabrikası sahasındaki patlayıcı, henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada, Oğuz Ş. ve Oktay B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Maden Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Elazığ, Maden, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da maden ocağı patlaması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Son Dakika
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:38:34. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da maden ocağı patlaması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement