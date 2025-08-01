Elazığ\'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde

Cenk:

Maalesef her gün bu şekilde 10 larca emekçimiz rızık uğruna bu şekilde can veriyor. Allah yardımcımiz olsun. Ama hala hazır yiyicilere fırsatçılara yalakalara yetemedigimiz gibi hem çok uzun saatler çalışıp hemde hiçbir yasal hakların olmadan bedavaya çalışıyoruz. Vel hasılı kelam bu ülkenin Kazanırken harcarken yaşarken ve maalesef ölürken de Adaleti yok.