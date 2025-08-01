Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.
İlçenin Kayaönü köyü mevkiinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "01.08.2025 tarihinde saat 09:54'de Elazığ'da bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İşçilerin çoğu kurtarıldı. 1 işçinin içerde mahsur kaldığı bilgisi var, çalışma devam ediyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde - Son Dakika
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