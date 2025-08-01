Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde - Son Dakika
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Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde

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Elazığ\'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde
01.08.2025 10:48  Güncelleme: 11:37
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Elazığ\'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında 1 işçinin kaldığı belirtilirken AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

İlçenin Kayaönü köyü mevkiinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"1 İŞÇİ MAHSUR KALDI"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "01.08.2025 tarihinde saat 09:54'de Elazığ'da bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İşçilerin çoğu kurtarıldı. 1 işçinin içerde mahsur kaldığı bilgisi var, çalışma devam ediyor" dedi.

Alacakaya, Jandarma, Elazığ, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 14531453:
    ülkede olaysız bir gün yok 23 1 Yanıtla
    ali tartan:
    Hangi ülkede olaysız gün var ki insanoğluyuz farkındaysan herley bizler için olumlu yada olumsuz 0 1
  • Cenk:
    Maalesef her gün bu şekilde 10 larca emekçimiz rızık uğruna bu şekilde can veriyor. Allah yardımcımiz olsun. Ama hala hazır yiyicilere fırsatçılara yalakalara yetemedigimiz gibi hem çok uzun saatler çalışıp hemde hiçbir yasal hakların olmadan bedavaya çalışıyoruz. Vel hasılı kelam bu ülkenin Kazanırken harcarken yaşarken ve maalesef ölürken de Adaleti yok. 4 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ey CHP demekden başka birşey yok. tek dert eyy CHP. 3 1 Yanıtla
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