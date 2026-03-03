Elazığ'da Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Elazığ'da Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı

Elazığ\'da Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı
03.03.2026 16:30
Elazığ'da makas atan sürücü, başka araca çarparak kaçtı; kaza anı araç kamerasında görüntülendi.

ELAZIĞ'da bir sürücü makas atmaya çalışırken otomobiliyle başka bir araca çarptı. Sürücü kaçarken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte hızla ilerleyip araçların arasından makas atarak geçmeye çalışan sürücünün otomobili, aynı yöne giden başka bir otomobile sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu. Kazaya neden olan sürücü durmayarak hızla uzaklaştı. Kaza araç kamerasına yansırken, otomobili zarar gören sürücünün şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı

SON DAKİKA: Elazığ'da Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
