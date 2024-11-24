Elazığ'da ekskavatör ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Elazığ- Bingöl kara yolunun Yeniköy mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen ekskavatör ile motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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