Elazığ'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kızılay Mahallesi 10663. Sokak'taki müstakil bir evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Alevleri fark eden ev sakinleri dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?