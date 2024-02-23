Elazığ\'da öğrencilerden Mehmetçik\'e sevgi dolu mektuplar

Elazığ'ın Keban ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin yazdığı sevgi dolu mektuplar ve anaokulu öğrencilerinin yaptığı resimler, sınırda ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'e gönderildi.
Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel büroda görevli matematik öğretmeni Aybala Kaya öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, Atatürk, Fevzi Çakmak ve Baraj İlkokulu ve anasınıfı öğrencileri Mehmetçik için sevgi dolu mektuplar yazdı, resimler yaptı.
Minik yüreklerin, Mehmetçik'e duyduğu sevgiyi ve minneti ifade ettiği mektuplar ve resimler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının destekleri ile sınırda ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerine gönderildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, AA muhabirine, kendileri küçük ama yürekleri büyük öğrencilerinin ortaya koyduğu bu anlamlı projenin gurur verici olduğunu belirtti.
Öğrencilerinin vatan, millet, bayrak sevgisi ile yetiştiğini ifade eden Gök, "Öğrencilerimiz gerçekten kendi özgür iradeleriyle mektup yazarak ve resim yaparak Mehmetçik'e sevgilerini dile getirdiler. Ülkemizin sınırlarında ve sınır dışındaki üslerimizde görev yapan kahraman askerlerimize bir nebze moral ve motivasyon sağlamak adına yapılan bir proje. Onların ayağına taş değmesin, onlar bizim her şeyimiz." dedi.
"Askerlerimize, vatanımıza ve bayrağımıza olan sevgileri çok büyük"
Proje sorumlusu öğretmen Aybala Kaya da Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023'te çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) Kebanlı olduğunu kaydederek, 7'den 77'ye tüm ilçe halkı olarak hemşehrileri Aslan'ın şehadet haberini aldıklarında hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi.
Aslan'ın şehadet haberiyle öğrencileri arasında çok büyük bir duygu yoğunluğu yaşandığını aktaran Kaya, şöyle devam etti:
"Öğrencilerimizden şehidimizin akrabası olanlar var. Öğrencilerimiz bu durumdan çok etkilendiler ve sınırda, sınır ötesinde görev yapan askerlerimiz için mektup yazmak istediler. Biz de gerekli görüşmeleri yaptık, mektuplarımızın ulaştırılacağını söylediler. Öğrencilerimiz de askerlerimize moral vermek, manevi olarak yanlarında olduklarını hissettirmek için birer mektup yazdı. Öğrencilerimiz büyük bir heyecanla mektuplarını yazdı, şiir yazanlar da oldu. Okuma yazma bilmeyen anasınıfı öğrencilerimiz de yaptıkları resimlerle manevi olarak askerlerimizin yanında oldular."
Zarfların içerisine kimi öğrencilerin küçük hediyeler de koyduğunu anlatan Kaya, yaşları küçük olan öğrencilerinin kalplerinin kocaman olduğunu dile getirdi.
Kaya, "Askerlerimize, vatanımıza ve bayrağımıza olan sevgileri çok büyük, paha biçilemez. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.
"Onlar bizi sürekli koruyorlar, yoksa okula güvenle gelemezdik"
Öğrenci Menesa Kanbay ise asker ağabeylerine mektup yazdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Onların vatanı korumak için gece gündüz demeden nöbet tuttuğunu ifade eden Kanbay, "Asker ağabeylerimiz bizi sürekli koruyorlar, yoksa okula güvenle gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum, iyi ki varlar. Onları mutlu etmek için bu mektupları yazdık." diye konuştu.
Atatürk ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Kanbay, mektubunda şunları yazdı:
"Sevgili asker ağabeylerim, öncelikle hepinize selam eder, saygılarımı sunarım. Şu an sınır ötesinde bizler için ne zorluklarla görev yaptığınızı biliyoruz. Vatana hizmet etmek için yaz kış demeden, vatanımızın ve milletimizin güvenliğini sağlıyorsunuz. Bizler sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Sizin için her zaman Allah'a dualar ediyorum. Rabbim her daim siz askerlerimizi ve bütün güvenlik güçlerimizi korusun. Sözlerime son vermeden önce sizi ne kadar çok sevdiğimi söyler ve Allah'a emanet olmanızı dilerim."
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