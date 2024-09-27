Elazığ\'da Okul Önlerinde Denetim

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Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Harput Anadolu Lisesi, Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi ve Hıdır Sever Anadolu Lisesi çevresinde 4 ekip ve 9 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.