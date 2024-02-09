Elazığ\'da organize suç örgütüne operasyon: 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ'da, cezaevindeki Ömer Faruk Bulut'un yöneticiliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-37' operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin organize suç örgütlerine yönelik çalışmasında, 7 Şubat'ta, örgüt elebaşılığını cezaevindeki Ömer Faruk Bulut'un yaptığı suç örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmada, uzun süredir takip edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme, tehdit ve hakaret gibi eylemleri gerçekleştirdikleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına karıştığı tespit edildi. Belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen 'Kafes-37' operasyonunda 35 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda da 11 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ve tabancalara ait 67 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 28 kartuş, bir miktar uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
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