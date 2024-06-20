Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.

Maden ilçesinin Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 100 personelin katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"20 Haziran tarihinde saat 10.15'te Elazığ Maden ilçesi Gezin köyü Kışlıca mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple ormanlık arazide başlayan yangın aşırı sıcak ve rüzgarın etkisiyle Tepecik köyü istikametine doğru ilerlemiştir. Yangına, Diyarbakır'dan 1 yangın söndürme uçağı, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz, 1 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 1 dozer, ve iftaiyelerle beraber 100 personel tarafından müdahale edilmiştir. Yangın, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."