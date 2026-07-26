Elazığ'da Orman Yangını Uyarısı

Elazığ'ın Keban Orman İşletme Şefliği, orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Keban Orman İşletme Şefi Bilal Aslan, yaptığı açıklamada, ilçede son günlerde yangın sayısında artış gözlendiğini belirtti.

Aslan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı, küçük bir kıvılcım bile geri dönüşü olmayan büyük felaketlere yol açmasına neden olabilir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın kurallara hassasiyetle uyması hayati önem taşımaktadır. Mesire alanları dahil açık alanlarda kesinlikle mangal, semaver veya anız ateşi yakmayınız. Sigara izmaritlerini ve yangına sebep olabilecek cam-plastik atıkları doğaya bırakmayınız. Yol kenarlarına yangın riski oluşturacak hiçbir madde atmayınız. Unutmayalım, korumak, söndürmekten çok daha kolaydır. Şüpheli bir durum veya duman görmeniz halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız."