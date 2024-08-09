Elazığ'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alana yayılan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Keban ve Ağın belediyeleri itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma personeli tarafından söndürüldü.

09.08.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alana yayılan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Nimri Köyü Yoncalık mevkisinde bulunan Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) bağlı Keban Şalt-2 trafo merkezine yaklaşık 1,7 kilometre mesafedeki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana doğru yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Keban ve Ağın belediyeleri itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma personeli sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında ekiplerin söndürme araçları ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın, köylülerinde desteğiyle kontrol altına alındı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Elazığ Orman İşletme Müdürü Hidayet Sarı ve TEİAŞ 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç, bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Jandarma, İtfaiye, Keban, Ağın, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
17:02 İzleyenler gözlerine inanamıyor Tenis tarihi böyle vuruş görmedi İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi
17:01 Manchester United, Arda Güler için Real Madrid’e servet teklif etti Manchester United, Arda Güler için Real Madrid'e servet teklif etti
16:50 Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail’in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail'in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor
16:48 Kolonları büyük hasar aldı İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 12:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement