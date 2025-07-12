Elazığ'da örtü yangını kontrol altına alındı

ELAZIĞ'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndrüüldü.

Merkeze bağlı Acıpayam Köyü'nde otluk ve ağaçlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,