Elazığ\'da Otobüsün Çarptığı Kadın Yaralandı

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ELAZIĞ'da koşarak yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı S.A. (24) adlı kadın, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. C.Ç. yönetimindeki şehir içi belediye otobüsü, yol kenarında park halindeki araçların arasından koşarak karşıya geçmeye çalışan S.A.'ya çarptı. S.A., savrularak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.