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Elazığ'da otogarda silahlı kavga: 1 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da otogarda silahlı kavga: 1 tutuklama

Elazığ'da otogarda çıkan silahlı kavgada 2 yolcunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ\'da otogarda silahlı kavga: 1 tutuklama
15.12.2023 - 12:09,
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Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 yolcunun yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Elazığ, Yargı, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otogarda silahlı kavga: 1 tutuklama - Son Dakika
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