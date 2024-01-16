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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 34 EB 8230 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Çaybağı mevkisinde E.A. yönetimindeki 44 FJ 890 plakalı panelvan ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da otomobil ile panelvan çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika