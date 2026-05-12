Elazığ'da Otomobil Yangını

ELAZIĞ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kinederiç rampasının 25'inci kilometre mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,