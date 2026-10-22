Elazığ'da oyuncak deposu yangını söndürüldü, depo ve ürünler kullanılamaz hale geldi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir iş yerine ait oyuncak deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yenimahalle'de 3 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan bir iş yerine ait oyuncak deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ve ürünler kullanılamaz hale geldi.