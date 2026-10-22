Elazığ'da oyuncak deposu yangını söndürüldü, depo ve ürünler kullanılamaz hale geldi

Elazığ'da oyuncak deposu yangını söndürüldü, depo ve ürünler kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir iş yerinin oyuncak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 3 katlı binanın 2'nci katındaki depo ve ürünler kullanılamaz hale geldi, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir iş yerine ait oyuncak deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Yenimahalle'de 3 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan bir iş yerine ait oyuncak deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ve ürünler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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