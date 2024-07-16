Elazığ'da park halindeyken hareket eden otomobil Keban Baraj Gölü'ne düştü

Elazığ'da park halindeyken hareket eden otomobilin Keban Baraj Gölü'ne düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ Pertek feribot iskelesinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 ADT 652 plakalı otomobil park halindeyken aniden hareket ederek Keban Baraj Gölü'ne düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil, halat yardımıyla sudan çıkarıldı.
Otomobilin baraj gölüne düşme anı bir feribotun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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