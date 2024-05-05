Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirdikleri uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 14 tabanca, 5 pompalı tüfek, 159 fişek ve 32 kartuş ele geçirildi.

05.05.2024 21:13
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Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik, kent genelinde 28 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda ruhsatsız silah bulunduran 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız 14 tabanca, 5 pompalı tüfek,159 fişek ile 32 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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