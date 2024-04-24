Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ\'da ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 34 fişek, 7 ruhsatsız pompalı tüfek ve 56 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

24.04.2024 13:34
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Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sonucunda ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 7 ruhsatsız tabanca ile 34 fişek, 7 ruhsatsız pompalı tüfek ile 56 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Elazığ, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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