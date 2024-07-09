Elazığ'da sağanak sonrası iş yerlerini su bastı
ELAZIĞ - Elazığ'da etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı bazı iş yerlerini su basarken, vatandaşlar yolun karşısına geçmek için zor anlar yaşadı.
Elazığ, akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Meteorolojinin açıklamasının ardından kent merkezinde sağanak etkisini gösterdi. Etkisini gösteren yağıştan dolayı bazı iş yerlerini su basarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolun karşısına geçmek için zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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