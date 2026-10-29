Elazığ'da sağanak sonrası Yurtbaşı'nda su baskını yaşandı, Baskil'de köy yolu kapandı

Elazığ'da sağanak nedeniyle dere taştı, bazı bölgeleri su bastı ve köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yurtbaşı beldesinde, sağanağın ardından bir derenin taşması sonucu bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Belediye ekipleri, su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan da su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Grup Yolu ise yağışla birlikte dağdan inen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki yol açma çalışmaları devam ediyor.