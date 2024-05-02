Elazığ'da sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü

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Elazığ'da etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve fırtına Elazığ'da aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede gün içerisinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, daha sonra doluya dönüştü. Kent merkezinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '02.05.2024 Perşembe günü sabah Elazığ çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir' denildi.

02.05.2024 14:12
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Elazığ'da sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve fırtına Elazığ'da aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede gün içerisinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, daha sonra doluya dönüştü. Kent merkezinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "02.05.2024 Perşembe günü sabah Elazığ çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü - Son Dakika

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