Elazığ'da Şarap Fabrikasının Taşınması İle İlgili Endişeler - Son Dakika
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Elazığ'da Şarap Fabrikasının Taşınması İle İlgili Endişeler

Elazığ\'da Şarap Fabrikasının Taşınması İle İlgili Endişeler

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da faaliyet gösteren şarap fabrikasının başka bir kente taşınma kararının ilimizin ekonomisine zarar vereceğini belirtti.

07.08.2024 19:24
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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 1944'ten bu yana Elazığ'da üretim yapan şarap fabrikasının başka bir kente taşınma kararıyla ilgili "İlimizde coğrafi işaretli değişik lezzet ve tatlardaki üzümlerden yapılan ve markasıyla sektörde önemli bir yer tutan ürünlerin üretildiği bu fabrikanın kapatılması, işletme sahipleri ve üzüm üreticilerimizi olumsuz etkileyeceği gibi ilimizin istihdam ve ekonomisine de zarar verecektir" dedi.

Gürsel Erol, Elazığ'da 80 yıldır faaliyet gösteren şarap fabrikasının taşınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Fabrikanın bir başka bir şehre taşınmasının hem firma hem de üreticiler için büyük bir yanlış olacağını belirten Erol, özelleştirmenin kötü bir sonucunu daha gördüklerini, birçok tesisten sonra şarap fabrikasının da özelleştirme sonunda kapatılma aşamasına gelmesinin üzücü ve şehir adına önemli kayıp olduğunu dile getirdi. Erol, şunları kaydetti:

"Yanlış yapılan özelleştirmelerin yeni bir örneğiyle daha karşı karşıyayız. 1944 yılında kurulan ancak 2004 yılında AKP tarafından özelleştirilen fabrikanın 80 yıl aralıksız üretimden sonra aldığı bir kararla ilimizdeki faaliyetlerine son vererek farklı bir ile taşınmasının düşünüldüğünü öğrendik. Fabrika yerleşkesi üzerindeki bazı binaların hasarlı olduğu gerekçesi ile alınan bu kararı hem işletme hem de ilimiz açısından doğru bulmuyoruz.

İlimizde coğrafi işaretli değişik lezzet ve tatlardaki üzümlerden yapılan ve markasıyla sektörde önemli bir yer tutan ürünlerin üretildiği bu fabrikanın kapatılması, işletme sahipleri ve üzüm üreticilerimizi olumsuz etkileyeceği gibi ilimizin istihdam ve ekonomisine de zarar verecektir. Elazığ'ın teşvikte 6. Bölge kapsamında olması ve önemli imkan ve avantajlar sağlaması dolayısıyla birçok yeni yatırımcı ilimizde fabrika açmak için yarışırken, işletme sahiplerinin böyle bir karar alması, ticari açıdan da doğru bir yaklaşım değildir. 6. Bölge teşvik imkanları, ürün maliyetlerini de düşüren önemli bir faktördür.

Bu konuda ilimiz yöneticileri ve diğer milletvekili arkadaşlarımın da gerekli girişimleri yaparak fabrikanın taşınmaması, üretimine devam etmesi konusunda gayret göstereceklerine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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