Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Elazığ\'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi silah kabzasıyla başına vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

26.02.2024 03:17
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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olgunlar Mahallesi Güzellik Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tüfekle havaya ateş açıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silah kabzasıyla başına vurulması sonucu yaralanan O.K, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Elazığ, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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