Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde S.K. ve E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

E.Ş. silahla S.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.