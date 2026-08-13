Elazığ\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yurtbaşı beldesi yolunda iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.