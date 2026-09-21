Elazığ\'da silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastanede öldü, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya ilişkin fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.