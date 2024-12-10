Elazığ\'da Sis Etkili Oluyor

Güncel

ELAZIĞ'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Elazığ'da sabah saatlerine etkili olan sis, kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler, araçlarının dörtlülerini yakarak ilerlerken, sis havadan da görüntülendi. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre de, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olarak geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,